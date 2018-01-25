Bloomberg: "дочь Путина" рассталась с Кириллом Шамаловым

Катерина Тихонова, которую СМИ считают дочерью президента России Владимира Путина, рассталась с миллиардером Кириллом Шамаловым. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на четыре анонимных источника, знакомых с ситуацией.

По данным журналистов, с разрывом якобы связана продажа Шамаловым акций нефтехимической компании "Сибур". Источники Bloomberg утверждают, что он ничего не заработал на сделке, поскольку активы были проданы ему в знак "доверия как члену семьи Путина". Один из собеседников агентства заявил, что связи между продажей акций и разрывом отношений нет, а инвестиция просто оказалась невыгодной.

Кирилл Шамалов – сын друга Путина, совладельца банка "Россия" Николая Шамалова. Он женат на Катерине Тихоновой, которая возглавляет фонд "Иннопрактика" и является вице-президентом Всемирной конфедерации спортивного рок-н-ролла. Об их разводе официально не сообщалось. Президент России публично не подтверждал и не опровергал информацию о том, что Тихонова – его дочь.

Ранее Reuters публиковал расследование о передаче Катерине Тихоновой элитной недвижимости от близкого к Путину бизнесмена. Фонд борьбы с коррупцией отмечал, что фонд "Иннопрактика" получал государственные контракты на общую сумму в 452 миллиона рублей. В 2016 году Кирилл Шамалов стал самым молодым российским миллиардером и вошел в список Forbes.