Коллега по танцам назвал Катерину Тихонову дочерью Путина

Вице-президент Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC) Манфред Мохаб заявил, что его коллега Катерина Тихонова является дочерью президента России Владимира Путина. "Да. Я знаю ее, да, конечно," – ответил Мохаб на вопрос агентства Reuters, знает ли он о том, что Тихонова и Путин родственники. На уточняющий вопрос журналистов он снова ответил утвердительно.

Получить комментарий Кремля или самой Тихоновой агентству не удалось. В 2015 году Reuters опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Катерина Тихонова приходится Путину младшей дочерью. Это подтвердили два анонимных источника и председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов. Однако позже он это опроверг, а в пресс-службе банка обвинили журналистов в "подтасовке". Президент России публично не подтверждал и не опровергал эту информацию.

Катерина Тихонова возглавляет фонд "Иннопрактика" и является вице-президентом Всемирной конфедерации рок-н-ролла. Она замужем за миллиардером Кириллом Шамаловым, сыном друга Путина Николая Шамалова.

Ранее Reuters публиковал расследование о передаче Катерине Тихоновой элитной недвижимости от близкого к Путину бизнесмена. Фонд борьбы с коррупцией отмечал, что фонд "Иннопрактика" получал государственные контракты на общую сумму в 452 миллиона рублей.