Трамп: палестинцы тормозят мирный процесс и "не уважают" США

Президент США Дональд Трамп обвинил палестинцев в том, что они пытаются затормозить мирный процесс на Ближнем Востоке. По его словам, палестинская сторона "не уважает" Соединенные Штаты из-за решения признать Иерусалим столицей Израиля. Такое заявление американский президент сделал на международном экономическом форуме в Давосе перед встречей с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Трамп отметил, что палестинское руководство отказалось от встречи с вице-президентом США Майком Пенсом несколькими днями ранее. Президент США настаивает, что Палестина не получит от Вашингтона финансовой помощи до тех пор, пока не вернется за стол переговоров. По словам Трампа, его решение перенести посольство США в Иерусалим окончательное. Дипмиссия начнет работать на новом месте уже в следующем году.

6 декабря прошлого года Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива. Это решение подвергли резкой критике лидеры многих стран. Генассамблея ООН признать Иерусалим столицей Израиля отказалась. На палестинских землях прошли массовые протесты и беспорядки. Лидер палестинской радикальной группировки ХАМАС Исмаил Хания призвал палестинцев к новой интифаде.