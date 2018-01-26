Reuters: КНДР продает уголь в обход санкций через Россию

Северная Корея торговала углем в обход санкций ООН, используя Россию как транзитную страну. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке. По их данным, в прошлом году КНДР как минимум трижды отправляла уголь в Россию – в порты Находка и Холмс в Японском море. Затем топливо, по данным агентства, доставляли в Южную Корею и Японию.

Журналисты Reuters не установили, действительно ли выгруженный в российских портах уголь – тот же самый, что был направлен в Южную Корею и Японию. Также неизвестно, знали ли владельцы перевозящих груз судов о его происхождении. Какие компании участвовали в перевозках, не установлено.

Ранее источники в разведке заявляли, что российская нефть попадает в Северную Корею в обход санкций, хотя власти России могли быть не в курсе этого. При этом источники уверены, что поставки угля через Россию продолжаются до сих пор.

Представитель министерства иностранных дел Южной Кореи заявил агентству, что Сеул отслеживает любые действия, направленные на уклонение от санкций против Северной Кореи. Однако в ведомстве не уточнили, знает ли МИД об упомянутых поставках угля. В Министерстве иностранных дел России информацию пока никак не прокомментировали. В начале ноября представительство России в ООН уведомило Комитет по санкциям Совбеза организации о том, что Москва соблюдает санкции.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не намерена проверять информацию об экспорте северокорейского угля через территорию России.

Совет Безопасности ООН ограничил экспорт северокорейского угля в 2016 году. Согласно резолюции, страны обязаны ежемесячно отчитываться о показателях импорта угля из КНДР. Источники Reuters заявили, что Россия в прошлом году о ввозе угля из Северной Кореи не сообщала.

В конце декабря 2017 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи в ответ на очередные ракетные испытания Пхеньяна. По новым ограничениям, объемы экспорта нефтепродуктов в КНДР уменьшатся на 85%, а северокорейские рабочие должны вернуться из-за границы на родину в течение двух лет.