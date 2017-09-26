Соединённые Штаты расширили санкции против КНДР

США расширили санкции против Северной Кореи.

В "чёрный список" включены 8 северокорейских банков и 26 физических лиц, связанных с финансовой системой КНДР. Речь идёт о северокорейцах, представляющих банки своей страны в Китае, России, Ливии и Объединённых Арабских Эмиратах.

Как заявил министр финансов Стивен Мнучин, предпринятые шаги направлены на дальнейшую изоляцию Северной Кореи, чтобы добиться мирными способами создания безъядерной зоны на Корейском полуострове.

Ранее Вашингтон назвал абсурдным заявление главы МИД Северной Кореи о том, что США объявили войну КНДР и Пхеньян теперь имеет право сбивать американские военные самолеты у своих границ.

В начале сентября КНДР провела шестые ядерные испытания - в нарушении резолюций ООН. В ответ Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против неё.

