Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Видео

"Они не имеют права лишать нас паспортов"

"Они не имеют права лишать нас паспортов"
пожалуйста, подождите
0:02:05
0:00:00 /0:02:05

Россияне Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили брак в Дании, после чего подали документы в многофункциональный центр услуг в Москве. Там им официально подтвердили законность союза и поставили штампы в паспорта. 26 января Министерство внутренних дел назвало паспорта однополой пары недействительными. К родителям Павла Стоцко пришла полиция. По словам представителя МВД России Ирины Волк, по факту случившегося проводится проверка. Сотрудница, поставившая штамп о регистрации брака, и ее руководитель будут уволены. Павел Стоцко и Евгений Войцеховский намерены отстаивать свои права в суде.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG