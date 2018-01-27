"Они не имеют права лишать нас паспортов"

Россияне Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили брак в Дании, после чего подали документы в многофункциональный центр услуг в Москве. Там им официально подтвердили законность союза и поставили штампы в паспорта. 26 января Министерство внутренних дел назвало паспорта однополой пары недействительными. К родителям Павла Стоцко пришла полиция. По словам представителя МВД России Ирины Волк, по факту случившегося проводится проверка. Сотрудница, поставившая штамп о регистрации брака, и ее руководитель будут уволены. Павел Стоцко и Евгений Войцеховский намерены отстаивать свои права в суде.