Родина и враги

Россияне в опросе ВЦИОМ назвали тех, кого считают врагами своей страны. Можно оценить результаты информирования – ой, простите, пропагандистского воздействия на общественное мнение телевидения и интернета. Как выяснилось, "западников" и "русофобов" считает врагами лишь один процент опрошенных, а оппозицию/"пятую колонну" и Алексея Навального в сумме – только два процента. Кто же эти люди? Если экстраполировать, то их численность примерно соответствует суммарному количеству государственных служащих всех мастей, начиная от муниципального и заканчивая федеральным уровнем. Но если предположить, что обычные люди оппозицию и "западников" тоже иногда недолюбливают, выяснится: далеко не вся властная элита, несмотря на эффект пропаганды, имеет к этой социальной группе претензии.

Может быть, тогда главный враг России – олигархи? Смотрим – тоже нет, 2%. К олигархам тоже претензий нет! Уверен, что без Путина тут не обошлось, он же смог разогнать одних олигархов и поставить всех остальных под контроль. А как может быть врагом тот, кто находится под контролем президента? Может быть, враги России – это "друзья Путина", чиновники, правительство? Теплее, но нет: всего лишь 4% опрошенных готовы с этим согласиться. Получается, претензий к новым олигархам и правительству больше, чем к русофобам, в четыре раза – но это все-таки не ответ.

Теперь мы точно не ошибемся: врагами россиян наверняка считаются террористы, вместе с "Исламским государством"? Но, увы, так считают только 3% населения. Я не понял, Россия для чего в Сирии все это время воевала? Мы уже терроризм победили? Подумаем о тех, кто совершенно наглым образом, вне зависимости от своего статуса, залезает в карман каждого гражданина, который платит налоги: объедает пенсионеров и детей, лишает армию качественного вооружения, заключает недобросовестные контракты, уходит от ответственности. Врагами страны коррупционеров считают только 2% опрошенных. Проще говоря, претензий к коррупционерам и террористам столько же, сколько к президенту и его окружению, и это больше, чем к оппозиции, "пятой колонне", Навальному, русофобам, западникам и либералам вместе взятым.

Так кто же настоящий враг? 68% опрошенных считают, что главным врагом России являются США. Ну вот объясните мне логику наших сограждан, почему они считают, что США больший враг для России, чем террористы и запрещенное в России "Исламское государство"? У нас что – американцы взрывают метро и самолеты, вербуют смертников, формируют вооруженные отряды, вступающие с нашими войсками в ПБО? Нет! О, они ругают наших чиновников за нарушение прав человека и присоединение Крыма! Это действительно хуже, чем убийства, насилие над женщинами, теракты, торговля оружием и наркотиками?

Почему внутренним ориентиром нравственности человека стал телевизор?

Враг России номер два, по мнению наших соотечественников, это Украина – 29%! Ну и какого, простите, рожна? Сказано Путиным: это братский народ! Так в чем же его вина? Часть населения Украины называют нас "ватниками" и называют присоединение Крыма аннексией – поэтому почти треть опрошенных россиян братский народ во врагов записала? А мы что, все такие белые и пушистые: раньше крымского референдума регулярные войска не вводили на территорию суверенного государства? По-моему, вводить войска на территорию другого государства как-то не очень правильно, а оправдание, что это было сделано для защиты местных жителей от нескольких сотен националистов, отморозков с дубинками, не очень убедительно, потому что с этой задачей легко бы справилась и полиция. Нужно честно признаться: россияне, российские власти давно мечтали получить Крым и нашли повод это сделать.

Следующие враги – это Европа (14%) и бывшие страны СССР (10%). Вот чем нам враги европейцы? Санкции из-за Крыма поддержали, своих и наших геев не травят? А бывшие страны СССР чем виноваты? Тем, что не хотят к нам присоединяться или тем, что их граждане все равно едут на заработки?

По итогам опроса ВЦИОМ получается, что врагом страны является тот, кто не поддерживает международную политику правительства России, что к этим людям претензий больше, чем к террористам! Ну чем этот результат можно объяснить, если не телевизионной пропагандой? Почему мы самостоятельно не способны отделить хорошее от плохого, справедливое от безнравственного, правду от лжи? Почему внутренним ориентиром нравственности человека стал телевизор?

Анатолий Канюков – социал-демократ, лидер движения "Солидарный Петербург"

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