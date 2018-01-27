Земан лидирует на выборах президента Чехии

Во втором туре выборов президента Чехии после подсчета голосов с половины избирательных участков лидирует действующий президент Милош Земан.

Согласно предварительным данным, он набирает около 55 процентов голосов, его соперник, бывший президент Академии наук Иржи Драгош – около 45 процентов.

По мере подсчета голосов соотношение, однако, может измениться. Пока не подсчитаны голоса в большинстве участков в Праге, где большинство избирателей поддерживает соперника Земана.

Полные предварительные итоги голосования ожидаются в ближайшие часы.

В первом туре выборов две недели назад Земан получил около 39 процентов голосов, Драгош около 26 процентов. Однако Иржи Драгоша поддержало большинство кандидатов в президенты, не вышедших во второй тур.

Земан в течение своего первого пятилетнего срока неоднократно посещал Россию и высказывался за отмену санкций, введенных в связи с аннексией Крыма и войной на востоке Украины. Его соперник Драгош считается проевропейским политиком.