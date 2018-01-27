Журналистов "Медиазоны" обвинили в нецензурной брани в суде

В Петербурге журналистов "Медиазоны" Сашу Богино и Давида Френкеля оштрафовали на 500 рублей каждого, обвинив в "нецензурной брани в общественном месте".

Ранее журналистов, которые пытались попасть на заседание суда, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения антифа-активисту Игорю Шишкину, задержали полицейские. По данным "Медиазоны", в их отношении были составлены совершенно одинаковые протоколы, в которых утверждается, что они нецензурно ругались на сотрудницу суда.

Журналисты отрицают вину.

Ходатайство следственной службы ФСБ об аресте Шишкина суд удовлетворил. Активист останется под стражей до 23 марта. Его подозревают в участии в террористическом сообществе.

Ранее суд в Петербурге арестовал на два месяца другого активиста антифа-движения Виктора Филинкова. Филинков утверждает, что неизвестные в масках пытали его в присутствии сотрудников ФСБ, добиваясь признательных показаний.