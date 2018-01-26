Антифашист Филинков рассказал, что его пытали неизвестные в масках

Антифашист Виктор Филинков, арестованный по обвинению в участии в террористическом сообществе, рассказал Общественной наблюдательной комиссии о том, что его пытали в присутствии сотрудников ФСБ. Об этом сообщает портал "Медиазона".

Согласно документам ОНК на теле Филинкова обнаружены многочисленные ожоги от электрошока. По словам задержанного, его вывезли в лес сотрудники ФСБ и люди в масках. Как утверждает Филинков, его пытали с целью получить признательные показания. После того, как он согласился подписать документы с признанием, ему посоветовали не отказываться от слов. В противном случае Филинкову обещали поместить в СИЗО "с туберкулезными больными".

​25 января суд в Петербурге арестовал Филинкова на два месяца. По версии следствия, Филинков и "неустановленные лица" создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма".

Ранее супруга Филинкова рассказала, что активист пропал 23 января по дороге в аэропорт Пулково, откуда собирался лететь в Киев. Она также сообщила, что несколько месяцев назад они с мужем заметили за собой слежку.