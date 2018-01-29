Вашингтонские страшилки

"Кремлевского доклада" в Москве ждут, как труб Страшного суда. Говорят, что готовы дать зеркальный, хоть и туманный ответ. Всех извела неизвестность: какое употребление Конгресс сделает из доклада? В Вашингтоне этому волнению сильно удивляются: мало ли какие доклады пишутся Конгрессу, а потом кладутся в долгий ящик! Ну составят список русских олигархов (а то мы их имен и без доклада не знаем!), распределят по степени близости к президенту Путину (а бывают олигархи, далекие от него?). Это не проскрипции, включенным в список ничего не будет. Но голос разума пропадает втуне. Именно потенциальные фигуранты списка своей иррациональной тревогой взвинтили ожидания.

Ситуация парадоксальна. Президент Дональд Трамп сделал все, чтобы воспрепятствовать принятию закона о санкциях. Он твердил, что это "плохая сделка", вырывающая у него из рук важнейший инструмент внешней политики – возможность торговаться с Москвой, показывая ей не только кнут, но и пряник. Однако закон приняли двупартийным консенсусом, и Конгресс легко преодолел бы президентское вето, если бы президент вздумал им воспользоваться. 2 августа Дональд Трамп нехотя подписал закон. Теперь администрация нехотя его исполняет.

Кремлевский агитпроп истощил свой интеллектуальный ресурс, пытаясь объяснить вашингтонскую механику. Ведь в России парламент не идет наперекор президенту ни при каких обстоятельствах и ни по какому вопросу, даже если президент прикажет ему самоискорениться. Грубая схема гласит, что президента США окружают злобные "русофобы", мешающие ему налаживать отношения с Россией. Недавний визит Трампа на экономический форум в Давос освещался российской прессой так, как будто он российско-американский президент. Прямая онлайн-трансляция, конспект речи, афоризмы оратора – каждый в отдельной заметке, обильные комментарии экспертов. А портреты! В них нет ни капли старческой дряхлости или скудоумия – мужественный, суровый мачо с орлиным взором. Давно не приходилось видеть такого изображения президента США. А нам говорят о новой холодной войне.

Мы не вмешиваемся, но вы будьте готовы

Оба президента любят рассуждать о пагубности санкций, о том, что не будь этих трудностей, они, Дональд Трамп и Владимир Путин, моментально нашли бы общий язык. Это интересно. Ведь российский президент утверждает, что при помощи санкций американский бизнес создает для себя односторонние конкурентные преимущества. А американский уверен, что санкции чинят препятствия американскому бизнесу, делают его неконкурентоспособным. Как говорится: кому верить?

Вообще, словоохотливость способна сыграть с оратором злую шутку. Недавно на встрече с главными редакторами российских газет президент Путин, рассуждая о мнимом, как он считает, российском вмешательстве в американские выборы, заявил, что американцы "сами вмешиваются", и нечаянно проговорился: "И, если уж они сами везде свой нос суют, они должны быть готовы к тому, чтобы быть в состоянии отвечать на определенные вызовы, которые они сами, собственно говоря, и стимулируют". Покуда слушатели переваривали сказанное, президент спохватился: "Прошу, чтобы меня никто не понимал так, что мы куда-то вмешиваемся". Мы не вмешиваемся, но вы будьте готовы.

Между тем четверо сенаторов-республиканцев решили взбодрить членов кабинета, отвечающих за составление "кремлевского доклада". 17 января сенаторы направили в правительство письмо с настоятельным предложением включить в список олигархов генпрокурора РФ Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова. Каждое из двух имен сопровождается справкой, составленной на основании данных прессы и Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Это важный результат: фонд Навального превращается в легитимный, надежный и международно признанный информационный ресурс Конгресса США.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

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