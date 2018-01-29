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Всех задержанных на "Забастовке избирателей" отпустили из ОВД

Задержание на акции "Забастовка избирателей" в Москве

Всех задержанных на акциях в поддержку "Забастовки избирателей" Алексея Навального отпустили из отделений полиции. Об этом сообщает МВД России. Составлено 175 протоколов об административных правонарушениях, их направят в суды.

Организованные Навальным акции в поддержку "Забастовки избирателей" прошли 28 января в десятках городов России. В митингах участвовали тысячи человек, 350 протестующих были задержаны. Десяткам из них уже вынесли обвинительные приговоры.

В Санкт-Петербурге во время акции протеста неизвестные избили правозащитника Динара Идрисова. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы руки и скулы, ушиб грудной клетки и другие тяжелые травмы. Идрисов считает, что на него напали сотрудники полиции.

Навальный организовал "Забастовку избирателей" в знак протеста против того, что ему запретили участвовать в президентских выборах в марте 2018 года. Оппозиционер называет эти выборы нечестными и призывает своих сторонников не участвовать в голосовании.

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