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Забастовка избирателей: итоги

Москва, Пушкинская площадь, 28 января 2018

Итоги акции сторонников Навального обсуждаем с Дмитрием Орешкиным, Владимиром Ашурковым, Александром Соловьевым, Иваном Ждановым

Зачем была нужна Алексею Навальному и его соратникам “забастовка избирателей”? Что она дает людям, которые вышли на улицы российских городов, в политическом и символическом отношении? “Мы здесь власть”? Численность, возрастной и социальный состав протестующих. Решили ли организаторы задачи забастовки? Ставились ли ими политические вопросы, или это делалось для того, чтобы "люди увидели друг друга"?

Дмитрий Орешкин, политолог; Александр Соловьев, председатель "Открытой России"; Иван Жданов, юрист ФБК; Владимир Ашурков, активист Навального, Лондон.

Ведет программу Елена Фанайлова

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