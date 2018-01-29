Забастовка избирателей: итоги

Итоги акции сторонников Навального обсуждаем с Дмитрием Орешкиным, Владимиром Ашурковым, Александром Соловьевым, Иваном Ждановым
Зачем была нужна Алексею Навальному и его соратникам “забастовка избирателей”? Что она дает людям, которые вышли на улицы российских городов, в политическом и символическом отношении? “Мы здесь власть”? Численность, возрастной и социальный состав протестующих. Решили ли организаторы задачи забастовки? Ставились ли ими политические вопросы, или это делалось для того, чтобы "люди увидели друг друга"?
Дмитрий Орешкин, политолог; Александр Соловьев, председатель "Открытой России"; Иван Жданов, юрист ФБК; Владимир Ашурков, активист Навального, Лондон.
Ведет программу Елена Фанайлова
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