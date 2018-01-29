Забастовка избирателей: итоги

Зачем была нужна Алексею Навальному и его соратникам “забастовка избирателей”? Что она дает людям, которые вышли на улицы российских городов, в политическом и символическом отношении? “Мы здесь власть”? Численность, возрастной и социальный состав протестующих. Решили ли организаторы задачи забастовки? Ставились ли ими политические вопросы, или это делалось для того, чтобы "люди увидели друг друга"?

Дмитрий Орешкин, политолог; Александр Соловьев, председатель "Открытой России"; Иван Жданов, юрист ФБК; Владимир Ашурков, активист Навального, Лондон.

Ведет программу Елена Фанайлова