Госдеп США обвинил Россию в нарушении резолюций ООН по КНДР

Госдепартамент США обвинил Россию в невыполнении требований резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР. Об этом написала представитель ведомства Хизер Нойерт в твиттере.

По словам Нойерт, Вашингтон предупреждал Москву о незаконной торговле северокорейским углем через российские порты. Представитель Госдепартамента добавила, что Россия не может обеспечить выполнение резолюций Совбеза ООН и поощряет незаконное поведение Северной Кореи.

В твиттере Нойерт приводит ссылку на материал агентства Reuters, в котором утверждается, что Северная Корея торговала углем в обход санкции ООН, используя Россию как транзитную страну.

Совет Безопасности ООН ограничил экспорт северокорейского угля в 2016 году. Согласно резолюции, страны обязаны ежемесячно отчитываться о показателях импорта угля из КНДР. Источники Reuters заявили, что Россия в прошлом году о ввозе угля из Северной Кореи не сообщала.

В конце декабря 2017 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи в ответ на очередные ракетные испытания Пхеньяна. По новым ограничениям, объемы экспорта нефтепродуктов в КНДР уменьшатся на 85%, а северокорейские рабочие должны вернуться из-за границы на родину в течение двух лет.