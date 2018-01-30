CNN: США не уйдут из сирийского Манбиджа

Соединенные Штаты не будут выводить войска из сирийского Манбиджа. Такое заявление сделал глава центрального командования вооруженных сил США Джозеф Вотел, сообщает телеканал CNN.

27 января Турция призвала США вывести своих военных из города Манбидж на севере Сирии, который контролируют отряды сирийских курдов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее неоднократно подчеркивал, что в ходе операции "Оливковая ветвь", которую турецкие войска и отряды сирийской оппозиции проводят против курдов на севере Сирии, Манбидж должен быть взят под контроль.

Анкара начала операцию "Оливковая ветвь" на севере Сирии 20 января. Турецкие власти считают Курдские отряды народной самообороны (курдскую милицию) пособниками террористов и добиваются вытеснения с занимаемых ими позиций. Курдская милиция воюет в коалиции под командованием США против джихадистов террористической группировки "Исламское государство".

На территории, контролируемой курдами, размещены несколько сот американских военных.

Вашингтон неоднократно призывал Анкару к "сдержанности" на севере Сирии.