Внук экс-президента Узбекистана попросил политического убежища

Внук бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова – Ислам Каримов-младший – попросил политического убежища в Великобритании. Об этом сообщила узбекская служба ВВС со ссылкой на его адвоката.

Летом прошлого года власти Узбекистана подтвердили, что его мать Гульнара Каримова находится под стражей. Ее обвиняют в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты и легализации доходов, полученных преступным путем. С тех пор как дочь экс-президента подверглась преследованиям, ее сын живет в Великобритании.

Ранее Каримов-младший сообщил, что родственники его матери намерены опубликовать документы о финансах представителей правительства республики. Ташкент и семья первого главы государства события, связанные с дальнейшей судьбой Гульнары Каримовой, не комментируют.