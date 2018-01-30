Внук экс-президента Узбекистана попросил политического убежища

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Внук бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова – Ислам Каримов-младший – попросил политического убежища в Великобритании. Об этом сообщила узбекская служба ВВС со ссылкой на его адвоката.
Летом прошлого года власти Узбекистана подтвердили, что его мать Гульнара Каримова находится под стражей. Ее обвиняют в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты и легализации доходов, полученных преступным путем. С тех пор как дочь экс-президента подверглась преследованиям, ее сын живет в Великобритании.
Ранее Каримов-младший сообщил, что родственники его матери намерены опубликовать документы о финансах представителей правительства республики. Ташкент и семья первого главы государства события, связанные с дальнейшей судьбой Гульнары Каримовой, не комментируют.
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