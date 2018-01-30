В США ожидают выступления Трампа с ежегодной речью

30 января президент США Дональд Трамп выступит с первой ежегодной речью перед обеими палатами Конгресса. Предполагается, что Трамп затронет темы экономики, национальной безопасности, инфраструктуры, торговли и иммиграции.

Это будет первое выступление главы Белого дома с момента вступления в должность. В прошлом году эту речь заменяло программное выступление на инаугурации в феврале 2017 года. По данным исследовательской компании Nielsen Media Research, тогда на первое обращение Трампа в Конгрессе смотрели около 48 миллионов человек.

Пока неизвестно, будет ли упомянута в выступлении президента США Россия и введенные в отношении нее санкции.

Прямая трансляция речи Трампа будет доступна на канале YouTube и в Facebook с 5 часов утра по московскому времени и с 4 часа утра – по киевскому.