Математика Богатова отпустили из-под домашнего ареста

Математика Дмитрия Богатова отпустили из-под домашнего ареста. Его обвиняли в призывах к терроризму и массовым беспорядкам. Следствие не стало ходатайствовать о продлении меры пресечения Богатову, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

В январе стало известно, что в экспертно-криминалистическом центре МВД не нашли никаких доказательств вины математика. Экспертиза изъятых у него ноутбуков и флеш-карт продолжалась восемь месяцев.

Ранее соратники Богатова требовали изучить техническую сторону его уголовного дела. По их мнению, Богатов не совершал преступления, так как его IP-адресом мог воспользоваться любой пользователь анонимной сети Tor, оператором которой был математик.

25-летний Дмитрий Богатов, преподаватель Московской финансово-юридической академии, был задержан в апреле 2017 года. По версии следствия, молодой человек под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию во время акции 2 апреля. Защита направила в Европейский суд по правам человека жалобу на решение о его аресте. Правозащитный центр "Мемориал" признал Богатова политическим заключенным.