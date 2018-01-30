ВМС США опубликовали видеозапись с "небезопасным" маневром Су-27

Мобильное приложение Радио Свобода.
Еще не поздно
Военно-морские силы США опубликовали видеозапись, на которой показан "небезопасный" маневр российского истребителя Су-27, перехватившего самолет радиоэлектронной разведки EP-3 Aries над Черным морем. Ролик разместила во вторник в "Ю-тьюбе" пресс-служба 6-го флота ВМС США.
Ранее Госдепартамент США заявил, что "с наивысшим уровнем озабоченности отмечает недавний инцидент", который был назван "небезопасной российской военной практикой над Черным морем", осуществленной 29 января". Как подтвердили Военно-морские силы США в Европе, российский СУ-27 совершил "небезопасное взаимодействие с американским EP- 3 в международном воздушном пространстве, при этом российский пилот прошел непосредственно перед самолетом EP-3".
Госдепартамент отмечает, что воздушное судно США действовало в соответствии с международным правом, а российская сторона грубо нарушала существующие соглашения и международное право, в частности, Соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море (INCSEA).
"Это лишь последний пример российской военной деятельности, нарушающий международные нормы и соглашения", - говорится в заявлении. Госдепартамент призвал Россию прекратить небезопасные действия, которые, как отмечает американское дипломатическое ведомство, повышают риск возникновения ошибки, создают опасность для экипажей с обеих сторон и опасность столкновения в воздухе.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.