ВМС США опубликовали видеозапись с "небезопасным" маневром Су-27

Военно-морские силы США опубликовали видеозапись, на которой показан "небезопасный" маневр российского истребителя Су-27, перехватившего самолет радиоэлектронной разведки EP-3 Aries над Черным морем. Ролик разместила во вторник в "Ю-тьюбе" пресс-служба 6-го флота ВМС США.

​Ранее Госдепартамент США заявил, что "с наивысшим уровнем озабоченности отмечает недавний инцидент", который был назван "небезопасной российской военной практикой над Черным морем", осуществленной 29 января". Как подтвердили Военно-морские силы США в Европе, российский СУ-27 совершил "небезопасное взаимодействие с американским EP- 3 в международном воздушном пространстве, при этом российский пилот прошел непосредственно перед самолетом EP-3".

Госдепартамент отмечает, что воздушное судно США действовало в соответствии с международным правом, а российская сторона грубо нарушала существующие соглашения и международное право, в частности, Соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море (INCSEA).

"Это лишь последний пример российской военной деятельности, нарушающий международные нормы и соглашения", - говорится в заявлении. Госдепартамент призвал Россию прекратить небезопасные действия, которые, как отмечает американское дипломатическое ведомство, повышают риск возникновения ошибки, создают опасность для экипажей с обеих сторон и опасность столкновения в воздухе.