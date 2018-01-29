Су-27 потеснил самолет-разведчик США над Черным морем

Российский военный самолет Су-27 пролетел в двух метрах от самолета наблюдения ВМС США в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщает ВМС США. Согласно заявлению американского флота, американский самолет EP-3 Aries II завершил свою миссию преждевременно. "Продолжительность перехвата составила два часа и 40 минут", - говорится в заявлении, в котором отмечается, что EP-3 был вынужден пролететь сквозь выхлоп российского истребителя-перехватчика.

Минобороны России распространило заявление, в котором говорилось, что истребитель Су-27 перехватил "самолет США EP-3, проводивший электронную разведку". Москва заявила, что во время проведения перехвата соблюдались "все меры предосторожности". В заявлении ВМС США говорится, что российские самолеты "должны вести себя в соответствии с международными стандартами для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов". Отмечается, что "небезопасные действия увеличивают риск просчетов и столкновений в воздухе".

За последние годы в Черном море, в Прибалтике, Сирии и в других местах произошли многочисленные опасные сближения между самолетами России и НАТО. Российские и военно-воздушные силы НАТО оказались в непосредственной близости от Черного моря после того, как Россия усилила свое военное присутствие в регионе после захвата Россией в 2014 году Крымского полуострова.

В ноябре прошлого года официальные лица США сообщили, что российский истребитель Су-30 совершил "небезопасный перехват" самолета военно-морского флота США P8-A "Посейдон". При этом инциденте российский самолет пролетел перед американским самолетом, вынудив самолет США проходить через свой выхлоп и вызывая отклонение в 15 градусов и сильную турбулентность, - заявили официальные лица США. В апреле 2014 года два российских истребителя совершили опасный облет американского эскадренного миноносца. Европейское командование США в то время выражало "глубокую озабоченность по поводу небезопасных и непрофессиональных российских маневров".