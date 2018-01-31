Сотрудники ФСБ допросят журналиста Павла Никулина по делу о терроризме

Сотрудники ФСБ в Калуге допросят журналиста Павла Никулина в качестве свидетеля в рамках расследования по статье о терроризме. Об этом телеканалу "Дождь" рассказала менеджер правозащитного проекта "Открытой России" Валентина Дехтяренко.

Утром в среду в квартиру Никулина в Москве пришли с обыском полицейские. Они изъяли электронику и футболки с символикой самиздата moloko plus. По словам журналиста, постановление об обыске выдано судом в Калуге. В документе указана статья Уголовного кодекса России— прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Никулин считает, что обыск связан с публикацией текста "Из Калуги с джихадом" в журнале The New Times в марте 2017 года. Журналист взял интервью у россиянина, который принял ислам и примкнул к джихадистам в Сирии.

В июне суд оштрафовал The New Times на 100 тысяч рублей за публикацию материала с публичным оправданием терроризма. Ранее Роскомнадзор вынес предупреждение журналу за этот материал.