В Москве полиция пришла с обыском к журналисту Павлу Никулину

В Москве ранним утром в среду полицейские пришли с обыском в квартиру журналиста Павла Никулина. Об этом он сообщил "Медиазоне".

По словам Никулина, постановление об обыске выдано судом в Калуге. В документе указана статья Уголовного кодекса России— прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Адвоката на месте проведения обыска нет.

Никулин считает, что обыск связан с публикацией текста "Из Калуги с джихадом" в журнале The New Times в марте 2017 года. Журналист взял интервью у россиянина, который принял ислам и примкнул к джихадистам в Сирии.

В июне суд оштрафовал The New Times на 100 тысяч рублей за публикацию материала с публичным оправданием терроризма. Ранее Роскомнадзор вынес предупреждение журналу за этот материал. Главный редактор The New Times Евгения Альбац назвала это решение "классической цензурой". По словам Альбац, президент Путин публично говорит о том, что тысячи россиян воюют за радикальную группировку "Исламское государство" (запрещена в России). Однако писать о мотивах, почему россиянин уезжает воевать в Сирию, – это "признаки оправдания терроризма", возмутилась Альбац.