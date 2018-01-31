Кандидат в президенты сдал в ЦИК чистые листы бумаги вместо подписей

Михаил Козлов, выдвинутый Партией социальной защиты на выборы президента России, сдал в Центральную избирательную комиссию пять коробок с листами чистой бумаги вместо подписей избирателей. Об этом сообщает ТАСС. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо было собрать 100 тысяч подписей.



Козлов признал, что "несколько безответственно подошел к процессу выборов, немножко не рассчитал свои силы, особенно финансовые возможности". Оставшиеся на его избирательном счете 50 тысяч рублей Козлов пообещал перечислить на благотворительность.



Ранее необходимые для выдвижения в президенты подписи в Центризбирком передали действующий глава государства Владимир Путин, сооснователь "Яблока" Григорий Явлинский , кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак и выдвиженец от "Коммунистов России" Максим Сурайкин. Еще двое кандидатов на пост президента – лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин – освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. В них также собирался участвовать оппозиционер Алексей Навальный, однако ему отказали в регистрации. Политик после этого призвал к забастовке избирателей. Первые акции прошли 28 января.