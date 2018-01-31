Дело "Навальный Live"

Симоновский суд Москвы арестовал на 8 суток Руслана Шаведдинова, пресс-секретаря кампании Алексея Навального и ведущего YouTube-канала "Навальный Live". Он признан виновным в организации несанкционированного митинга. Поводом для обвинения стала запись в Твиттере с фрагментом эфира программы "Кактус", в которой Шаведдинов призвал участвовать в акции "Забастовка избирателей". Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш арестована на 5 суток. Шаведдинова и Ярмыш задержали 30 января в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию. 28 января они вели на YouTube-канале "Навальный Live" видеотрансляцию с акций в поддержку забастовки избирателей.