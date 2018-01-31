Главный редактор "Страны.ua" попросил политического убежища в Австрии

Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва покинул Украину и обратился к австрийским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Сейчас Гужва находится в Вене. Об этом говорится в обращении редакции на имя президента Украины Петра Порошенко, опубликованном на сайте издания.

Журналисты отмечают, что Гужва остаётся главным редактором и будет руководить интернет-газетой из-за границы.

Сам Гужва в своём обращении к читателям объяснил, что запрос о политическом убежище связан с "беспрецедентным давлением со стороны властей". Гужва сообщил, что покинул территорию Украины легально и подчеркнул, что за его преследованием стоит Порошенко.

Гужву задержали в июне прошлого года. По версии следствия, медиаменеджер получал взятки за обещания не размещать компромат на одного из политиков. Позднее его отпустили под залог. В августе стало известно, что Служба безопасности Украины провела обыски в редакции "Страны.ua" и в квартирах некоторых журналистов. Сам Гужва связывает преследование с критическими публикациями об одном из украинских депутатов.