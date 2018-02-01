Киев: село в Луганской области перешло под контроль украинских военных

Украинские военные взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Луганской области, который два года находился в так называемой серой зоне между позициями Вооруженных Сил Украины и сепаратистов. Об этом сообщает "Военное телевидение".

По словам военных, они зашли в деревню несколько дней назад. Сепаратисты продолжают обстреливать Новоалександровку – днем из стрелкового оружия, а по ночам из крупнокалиберных пулемётов, - рассказал один из украинских военнослужащих.



Также отмечается, что сейчас в селе осталось менее 20 жителей. По данным переписи 2001 года, в Новоалександровке проживало 124 человека.

В самопровозглашенной Луганской народной республике информацию о переходе села под контроль Киева не подтвердили и назвали "дезинформацией". В "ЛНР" утверждают, что Новоалександровка с окончанием активных боевых действий находится на территории, подконтрольной Украине и там дислоцируется 108 отдельный горно-штурмовой батальон. Сам населенный пункт "удален от линии боевого соприкосновения на расстояние 1800 метров в глубину украинских позиций", заявил представитель сепаратистов.

Ранее в ноябре сообщалось, что украинская армия взяла под контроль два села — Гладосово и Майское — расположенных на линии разграничения в Донбассе.

18 января Верховная Рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса. Россия признается в законе "агрессором и оккупантом", а главной целью документа называется освобождение оккупированных территорий и восстановление целостности Украины.

Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. За это время погибли более 10 тысяч человек, в их числе три тысячи мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов. Россия эти обвинения отрицает.