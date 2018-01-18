Верховная Рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект о реинтеграции Донбасса. Речь идет об особенностях государственной политики в отношении временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. За принятие президентского законопроекта на заседании 18 января проголосовали 280 депутатов при необходимых 226.

Документ поддержали в основном представители фракций коалиции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", а также оппозиционной Радикальной партии. Против – фракции "Самопомощь", "Оппозиционный блок".

Россия признается в законе "агрессором и оккупантом", а главной целью документа называется освобождение оккупированных территорий и восстановление целостности Украины. Действия Киева в регионе определяются как "сдерживание и отпор российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях" на основании статьи 51 Устава ООН, которая определяет право государств на самооборону. Руководство военными, которые задействованы в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины. При этом глава государства может без решения Верховной Рады вводить военное положение на территории Донбасса.

Как отметил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник, отныне в отношении оккупированных территорий следует использовать не названия самопровозглашенных "Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика", а выражение "представители оккупационных администраций Российской Федерации".

По словам Винника, закон о реинтеграции Донбасса позволит более эффективно отстаивать позицию Украины в спорах с Россией в международных судах. Вместе с тем лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил, что принятый закон "закрепляет правовые оценки": "Россия – агрессор. Боевые действия в Донбассе – не внутренний конфликт, а оборонная война с Россией. Крым и Донбасс – оккупированы россиянами". Законодательное признание этих фактов, как подчеркнул Яценюк, означает "распространение на Россию международно-правовых обязанностей оккупанта".