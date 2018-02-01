В Чехии изъяли из продажи школьные атласы с российским Крымом

Министерство образования Чехии после жалобы Украины изъяло из обращения школьные атласы, на которых Крым изображен как территория России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

На ситуацию с "российским Крымом" ещё в ноябре обратил внимание посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис и обратился в компанию производителя карт. В ответном письме компания принесла посольству Украины извинения и сообщила о снятии некорректной карты с продажи, — написал дипломат вФейсбуке.

Президент Чехии Милош Земан, недавно переизбранный на новый срок,высказывался за отмену санкций, введенных в связи с аннексией Крыма и войной на востоке Украины. Саму аннексию Земан назвал "свершившимся фактом" и предложил Киеву договориться с Москвой о компенсации за полуостров.