Суд отменил пожизненное отстранение 28 россиян от Олимпийских игр

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил. Санкции в отношении этих атлетов аннулированы, результаты их выступлений на Олимпиаде в Сочи в 2014 году снова считаются действительными. Решение опубликовано на сайте суда.

Спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом по итогам расследования комиссии Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб на Олимпиаде в Сочи. Согласно решению суда, доказательств, которые собрал МОК в отношении этих спортсменов, было недостаточно, чтобы подтвердить, что они нарушали антидопинговые правила.

Апелляции еще 11 спортсменов суд удовлетворил частично. Они пропустят Олимпиаду в Пхёнчхане в 2018 году, но смогут участвовать в Олимпийских играх в будущем.

Международный олимпийский комитет заявил, что разочарован отменой санкций против российских спортсменов. Там заявили, что спортивный арбитражный суд в Лозанне не принял во внимание систематические манипуляции. По мнению МОК, решение судв может помешать борьбе с допингом в будущем.

Ранее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты и пожизненно отстранил от участия в Играх. Россия лишилась 13 наград сочинской Олимпиады и лишилась первого места в неофициальном медальном зачёте. В результате сегодняшнего решения суда сборная России вернулась на первое место медального зачета.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.