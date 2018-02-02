Эпизод документального сериала Радио Свобода #выборы2018 – в проекте "Признаки жизни"

28 января 2018 года в Москве, как и в других городах России, состоялась организованная Алексеем Навальным акция "Забастовка избирателей". Навальный, не допущенный к президентским выборам, призвал своих сторонников бойкотировать их. Как проходила московская акция – в фильме документального проекта "Признаки жизни".

​Плейлист сериала в Youtube

"Признаки жизни" в Youtube

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