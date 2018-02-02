Мобильное приложение Радио Свобода.
Еще не поздно
Скопируйте и вставьте размещенный внизу код. Код изменен согласно вашему выбору
Текст скопирван
Video size
Эпизод документального сериала Радио Свобода #выборы2018 – в проекте "Признаки жизни"
28 января 2018 года в Москве, как и в других городах России, состоялась организованная Алексеем Навальным акция "Забастовка избирателей". Навальный, не допущенный к президентским выборам, призвал своих сторонников бойкотировать их. Как проходила московская акция – в фильме документального проекта "Признаки жизни".
Получать уведомления о новых фильмах проекта "Признаки жизни" по электронной почте
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.