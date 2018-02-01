Петербургский журнал "Звезда" вручил ежегодные премии по литературе

Петербургский журнал "Звезда" вручил свои ежегодные литературные премии поэтам, прозаикам и эссеистам.

Лауреатами за 2017 год стали прозаик Калле Каспер (роман "Чудо"), поэт Александр Танков (цикл стихов "Ниневия"), эссеист Александр Мелихов (за публикации в рубрике "Былое и книги"), историк Кирилл Александров (исследование "Николай II и русский генералитет в феврале-марте 1917 года") и – за лучший дебют – Елена Ляпина (рассказ "Безбилетники").

Ежемесячный журнал "Звезда" издается с 1924 года. В настоящее время редактируется совместно Андреем Арьевым и Яковом Гординым.

Премии журнала "Звезда" вручаются с 1994 года. Регулярно награждаются четыре номинации: проза, поэзия, эссеистика и "Дебют". Лауреатами журнала "Звезда" в частности становились Самуил Лурье, Борис Парамонов, Омри Ронен, сотрудница Радио Свобода Ольга Серебряная.