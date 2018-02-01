Семеро против Путина

Центризбирком России завершил прием подписей от претендентов на пост президента России – 2018.

Подписи собрали и сдали в ЦИК шестеро: Григорий Явлинский, "Яблоко"; Борис Титов, Партия роста; Ксения Собчак, "Гражданская инициатива"; Максим Сурайкин, "Коммунисты России"; Сергей Бабурин, "Российский общенародный союз", и самовыдвиженец Владимир Путин.

Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) уже зарегистрированы в качестве кандидатов от думских партий.

Какой будет эта предвыборная кампания? Сколько кандидатов окажется в избирательном бюллетене? Предрешен ли исход выборов? Обсуждают претендент на пост президента РФ-2018 Сергей Бабурин, журналисты Анатолий Баранов, Сергей Резник.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза-старший.

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