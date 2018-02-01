Глава ЦРУ: "В переговорах со спецслужбами РФ нет ничего плохого"

В переговорах представителей американской разведки с российскими спецслужбами не было ничего неподобающего. Об этом заявил директор ЦРУ Майк Помпео. По его словам, на встрече обсуждался "ряд непростых вопросов".

Руководители трех основных разведывательных ведомств России посетили Вашингтон на этой неделе. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился с главой ЦРУ Майком Помпео. Информацию об этом подтвердили обе стороны. Визиты прошли за несколько дней до того, как администрация президента Дональда Трампа опубликовала так называемый "кремлевский доклад". Сам Нарышкин с 2014 года находится под санкциями.

Руководители ЦРУ регулярно встречаются и проводят переговоры со своими российскими коллегами по целому ряду вопросов. Однако ряд бывших офицеров разведки США осудили встречу. Присутствие трех руководителей российских спецслужб в Вашингтоне на фоне расследования возможного вмешательства Кремля в аыборы США в 2016 году, вызвало волну критики.