WADA планирует обжаловать оправдание 28 спортсменов из России

Всемирное антидопинговое агентство обеспокоено решением спортивного арбитражного суда оправдать 28 российских спортсменов. ВАДА поддержало намерение Международного олимпийского комитета подать аппеляцию в федеральный суд Швейцарии.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне 1 февраля отменил пожизненное отстранение 28 россиян от Олимпийских игр. Ранее МОК дисквалифицировал их из-за нарушений антидопинговых правил на Играх в Сочи. Ограничения против еще 11 атлетов оставили в силе. Но вместо пожизненной дисквалификации они пропустят только соревнования в Южной Корее.

В ВАДА подчеркнули, что это подтверждает системные манипуляции с допингом в России. А решение об отмене дисквалификаций "вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов", считают в агентстве. Россия намерена добиваться участия оправданных атлетов в Олимпиаде в Пхенчхане. МОК заявил, что решение суда в Лозанне еще не означает, что их пригласят на соревнования.