Али Феруз сможет уехать из России

Мосгорсуд приостановил процедуру выдворения из России журналиста "Новой газеты" Али Феруза, а также разрешил ему уехать в другую страну. При этом до своего отъезда Феруз должен находиться в учреждении временного содержания иностранных граждан, где провел последние полгода. Ранее Верховный суд отменил решение о выдворении и направил дело Феруза на новое рассмотрение. Мосгорсуду посоветовали обратить внимание на то, что журналисту оформили проездной документ Международного комитета Красного Креста для выезда в Германию.