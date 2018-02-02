Левого активиста арестовали за посты в соцсети "ВКонтакте"

Суд в аннексированном Россией Крыму арестовал на два месяца левого активиста Евгения Каракашева. Его подозревают в призывах к терроризму и разжигании ненависти из-за сообщений в групповом чате в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на адвоката правозащитной группа "Агора" Алексея Ладина.

Каракашева задержали утром 2 февраля. По версии следствия, подозреваемый в конце 2014 года опубликовал в соцсети видеозапись, которая якобы призывает к терроризму. Кроме того, следователи утверждают, что в январе 2017 года он с другого аккаунта выложил в чате на 35 человек текст, который содержит признаки "пропаганды идеологии насилия" и "призывы к осуществлению террористической деятельности".

Не уточняется, что именно публиковал Каракашев, однако в постановлении о возбуждении говорится, что эксперты исследовали "телетекст, начинающийся со слов "гранату применяйте против" и заканчивающийся словами "в окна органов власти, удачи", пишет "Медиазона".

Кроме того, следствие считает, что Каракашев опубликовал видеозапись так называемых "приморских партизан" – видео, на котором "партизаны" объясняют свои действия. Запись включена в список экстремистских материалов за возбуждение ненависти к определенной социальной группе.