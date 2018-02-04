Национальный максимализм

Польша рядом с Украиной не только географически, она играет роль старшего брата и защитника. С самого начала путинских игр Польша четко обозначила свое к ним отношение – безусловное осуждение России и безусловная поддержка Украины. Поддержка оказывалась не только на словах, именно польские представители в европейских структурах активно лоббировали безвизовый статус Украины. Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, нынешний председатель Европейского совета, просто криком кричал с трибуны, что Украина кровью своих граждан отвоевала себе место в Европе: "Мы все время что-то требуем от украинцев, а что мы сделали для них, кроме высокомерных указаний?!"

Но поддержка была не только на словах. Польша широко открыла двери для украинских гастарбайтеров, ей нужны десятки тысяч рабочих рук разных специальностей. В Украине появились сотни фирм, находящих для граждан своей страны соответствующую работу. Это было выгодно всем: поляки получали рабочую силу, а Украина получала альтернативу российскому рынку труда, где трудилось более полутора миллионов человек. Теперь ситуация кардинально изменилась. Уже сейчас зарплата обычного украинца-водителя автобуса в Польше около 900 евро. Россия такого предложить не может.

Однако не все безоблачно в отношениях двух стран, и облака собирались давно. Степан Бандера и Роман Шухевич, а также Украинская повстанческая армия оказались в центре раздора. Про популярность этих имен и этой организации в Украине знают все, однако не все понимают, что романтизация "украинского фашизма", как об этом говорят в России, тут совсем ни при чем. Суть в том, что Украина имела несколько "окон" для провозглашения независимости. Одно из них открылось в 1918–1919 годах, однако пришли большевики и все рухнуло. Еще один шанс – Вторая мировая война; УПА боролась и с фашизмом, и с большевизмом по своему разумению. Результат – полное намеренное забвение при советской власти и возведение в героический статус именно сейчас. Это страницы собственной военной истории, которая – и это я пишу без шуток – помогала воевать украинским батальонам в Донбассе. И не было никаких указаний "свыше", потому что вся прочая военная история была советской.

Но, как часто случается при героизации, свои герои оказались преступниками для соседей. УПА резала поляков, а польская Армия Крайова резала украинцев. И когда в Украине начали славить Бандеру и Шухевича, Польша потребовала это прекратить. Но проблема в том, что прекратить считать своего героя не героем, потому что об этом попросили соседи, невозможно. Проблему попытались урегулировать Петр Порошенко и Анджей Дуда. В ход пошел известный тезис: отдадим историю историкам.

Как ни обидно украинцам, поляки имеют право принимать любые законы

Но не тут-то было! И вот финальная точка: польский парламент принимает невероятный закон, который уместно назвать "Будет так, как мы сказали!". Если излагать коротко, то документ предусматривает штраф или тюремный срок до трех лет за непризнание "преступлений украинских националистов" против польского народа. Хорошо, скажете вы, а что же делать с "преступлениями поляков против украинского народа?" Этот вопрос, естественно, в законе не упомянут. Типа, не было никаких таких преступлений?

Второй пассаж в законе – штраф и тюрьма грозят всем, кто назовет нацистские лагеря смерти в Польше польскими и обвинит поляков в участии в Холокосте. Но лагеря называли польскими по их географическому расположению, а печальные факты участия отдельных поляков в Холокосте не скроешь. Решения сейма поддержал и кабинет министров, а премьер-министр Польши объяснил все эти решения "противодействием вранью, когда преступления против евреев приписываются невинным людям". Скандал разгорелся европейского уровня: протестуют ОБСЕ, Совет Европы, Конгресс США, а Израиль отзывает из Варшавы посла. Противники закона требуют от президента этот документ не подписывать.

В Киеве ситуацию объясняют ментальным рывком, который переживает Польша: взрывной рост национализма, как ни странно, чаще всего не предшествует, а следует за взрывным ростом экономики. Полякам есть чем гордиться, их экономика развивается быстро. Страна рвется вперед, разве кто-то будет терпеть какие-то обвинения?

У каждого народа своя правда. Как ни обидно украинцам, поляки имеют право принимать любые законы. При этом, как ни обидно для украинцев, поляки имеют право не оглядываться на обиды других. К счастью, реакция Украины пока мягкая, но резкие всплески раздражения налицо. Руководство Тернопольской области уже приняло решение поднимать у администраций не только флаг Украины, но и флаг УПА.

Трудно сказать, чем закончится эта история. Украина оказалась во враждебном окружении и с востока, и с запада. Но если восточный сосед, Россия, предпочел территорию, скажу пафосно, но честно, вековой дружбе, то западный, Польша, должен просто переболеть этим национальным максимализмом. Видимо, придет время, когда Польша и Украина найдут способ примириться. Возможно, взаимно покаются друг перед другом, в этом нет ничего стыдного. А историю отдадут историкам – эта фраза никогда не потеряет актуальности. Возможно, это произойдет при жизни следующих поколений. Что ж, история всегда играет вдолгую.

Матвей Ганапольский – политический публицист, журналист "Эха Москвы"

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