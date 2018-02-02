Reuters: США могут увеличить ядерный потенциал из-за России

Соединённые Штаты не исключают наращивания ядерного потенциала, опасаясь возможного "первого удара" со стороны России. Об этом говорится в новой ядерной доктрине США.

Основными противниками США в документе называются Россия и Китай. При этом составители доклада отмечают, что Вашингтон не намерен видеть в Москве и Пекине противников и надеется на стабильные двусторонние отношения. "Наша стратегия позволит России понять, что любое использование ядерного оружия, пусть даже и ограниченное, неприемлемо", - цитирует выдержку из доктрины агентство Reuters.

В документе отмечается, что США последовательно занимались сокращением ядерного оружия, тогда как Россия и Китай действовали в противоположном направлении.

Предыдущая ядерная доктрина США была опубликована в 2010 году во времена президентского правления Барака Обамы.

В середине декабря 2016 года президент США Дональд Трамп представил новую стратегию национальной безопасности. Россия и Китай в ней названы "ревизионистскими державами", которые увеличивают расходы на оборону и применяют репрессивные меры к гражданскому обществу.

