Reuters: КНДР обошла санкции ООН на 200 миллионов долларов

Северная Корея в 2017 году получила 200 млн долларов от незаконного экспорта угля и оружия в обход санкций Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад независимых наблюдателей ООН.

В документе говорится, что КНДР поставляла уголь в порты России, Китая, Малайзии и Вьетнама, используя фальшивые документы, в которых в качестве места происхождения ресурсов выступали Китай и Россия. Как утверждают авторы доклада, речь идет о 23 поставках.

Наблюдатели изучили сотрудничество КНДР с Сирией и Мьянмой. Утверждается, что с 2012 по 2017 год более чем 40 незадекларированных грузов были направлены Сирийскому центру научных исследований и разработок, который, по данным агентства, курирует программу по химическому оружию в стране. Reuters отмечает, что два груза перехватили спецслужбы неназванных государств. Сотрудники спецслужб обнаружили плитку, не подверженную воздействию кислоты. Авторы расследования предполагают, что плитка могла быть использована при создании крупного химического предприятия.

Помимо этого, в докладе сообщается о поставках из Северной Кореи в Мьянму баллистических ракет класса "земля-воздух".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в разведке сообщило, что КНДР в обход санкций ООН торговала углем, используя Россию как транзитную страну. При этом российские власти моли быть не в курсе этого. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что Москва не будет комментировать информацию "неназванных источников в разведслужбах".

Совет Безопасности ООН ограничил экспорт северокорейского угля в 2016 году. Согласно резолюции, страны обязаны ежемесячно отчитываться о показателях импорта угля из КНДР. В конце декабря 2017 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи в ответ на очередные ракетные испытания Пхеньяна. По новым ограничениям объемы экспорта нефтепродуктов в КНДР уменьшатся на 85%, а северокорейские рабочие должны вернуться из-за границы на родину в течение двух лет.