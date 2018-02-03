ФСБ не смогла открыть ссылку с заявлением Собчак о Крыме

ФСБ России не смогла проверить на экстремизм слова кандидата в президенты и телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма, так как ссылка на запись ее интервью телеканалу CNN не открылась. Об этом в интервью РБК рассказал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он отметил, что ссылка в его письме работает, и усомнился в "искренности" ответа ФСБ.

26 декабря депутат направил жалобу директору ФСБ Александру Бортникову и генеральному прокурору Юрию Чайке. Рашкин попросил проверить высказывание Собчак на CNN 9 ноября о том, что Крым – украинский. По мнению депутата, в речи телеведущей содержатся призывы к нарушению территориальной целостности России.

В октябре депутат уже обращался в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой проверить слова телеведущей об украинской принадлежности Крыма на пресс-конференции. В декабре стало известно, что сотрудники ФСБ провели лингвистический анализ высказываний Собчак и призывов к сепаратизму не обнаружили.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права.

Российское законодательство предусматривает ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности страны. Собчак считает, что она не нарушила закон, поскольку просто констатировала факт о международном статусе Крыма, а не призывала к отделению полуострова.