В Госдуме требуют наказать Собчак за слова о том, что Крым – украинский

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Генеральную прокуратуру и ФСБ с требованием проверить на соответствие законодательству слова Ксении Собчак о том, что аннексированный Россией Крым является территорией Украины. По мнению Рашкина, высказывание телеведущей "оправдывает осуществление действий, направленных на нарушение территориальной целостности России". Об этом сообщает РБК.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский ранее в среду назвал "преступлением" заявление Собчак о том, что "Крым – украинский". Жириновский призвал посадить телеведущую на пять лет.

Ксения Собчак намерена участвовать в выборах президента России в 2018 году. На пресс-конференции, посвященной своему выдвижению, телеведущая заявила, что с точки зрения международного права Крым – это территория Украины.

Крым был присоединен к России по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это аннексией и нарушением норм международного права.

Российское законодательство предусматривает ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности страны. Собчак считает, что она не нарушила закон, поскольку просто констатировала факт о международном статусе Крыма, а не призывала к отделению полуострова.