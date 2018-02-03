Забастовка. Петербург

Эпизод документального сериала Радио Свобода #выборы2018 – в проекте "Признаки жизни"

В Петербурге полиция обыскивает штаб Алексея Навального и преследует его активистов, однако они все равно организуют акцию "Забастовка избирателей" 28 января 2018 года. Фильм Евгении Марченко.

Плейлист сериала в Youtube

"Признаки жизни" в Youtube

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