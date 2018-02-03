В Сирии сбит российский боевой самолет Су-25

Штурмовик Су-25 Военно-космических сил России "был сбит в субботу боевиками в Сирии, летчик катапультировался, но был убит в бою с террористами". Такое сообщение распространило в вечером в субботу, 3 февраля, агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Несколькими часами ранее из Сирии поступили сообщения о падении российского боевого самолета Су-25. Пилот катапультировался. На информационных ресурсах повстанцев появилось сообщение о его гибели, сообщила исследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Вооружённые отряды сирийских повстанцев распространили видеозаписи падения самолета, а также изображение обломков самолета, на котором видна красная звезда в голубом обрамлении, что считается опознавательным знаком российской военной авиации.

В Твиттере опубликован пост работающего в Сирии российского корреспондента, на фото видны обломки самолета на месте падения.

Военная операция в Сирии проводится вооруженными силами России с осени 2015 года. Кремль официально объявил о поддержке режима Башара Асада и направил в Сирию авиацию, наземные войска и корабли. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о "выводе" российских войск из Сирии в связи с "выполнением" поставленных боевых задач. Официальная российская статистика сообщает о гибели в Сирии более 40 российских военнослужащих.

В конце декабря правительственные войска при поддержке российской авиации начали наступление на юго-восток провинции Идлиб. Территорию, над которой сбит Су-25, контролируют несколько группировок, в том числе джихадисты из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", сообщило RFI.