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Российские войска нанесли удар по базе, с которой был сбит Су-25

Обломки сбитого российского самолёта, 3 февраля 2018, провинция Идлиб, Сирия

Министерство обороны России заявило, что по базе, с которой был сбит российский штурмовик Су-25, был нанесен "групповой удар высокоточным оружием". Были убиты "30 боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Агентство ТАСС сообщает, что данные о потерях противника сделаны Министерством обороны "на основе радиоперехватов".

"Интерфакс" со ссылкой на Арабский информационный портал "Аль-Масдар" сообщил, что Удар наносился крылатыми ракетами "Калибр".

Видеозапись обстрела, сделанную Министерством обороны, опубликовал телеканал "Звезда".

Российский штурмовой самолёт Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался и погиб в перестрелке.

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