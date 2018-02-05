"В Токио будет хуже". Соцсети оценивают олимпийскую перспективу

Еще на прошлой неделе пришла важная новость о том, что спортивный арбитраж в Швейцарии снял дисквалификацию с части российских спортсменов.

Сергей Худиев:

Ну то есть сначала происходит name and shame, грандиозная кампания шельмования жуликов и негодяев, которым не место среди честных спортсменов с честными терапевтическими исключениями, потом так потихоньку выясняется, что с доказательствами у обвинения как-то неоднозначно. Это такой сложившийся уже паттерн - не только в отношении русских, не только в области спорта.

Николай Митрохин:

Странно, всё-таки, что в России начальство так радуется реабилитации небольшой группы спортсменов. Ведь если их признали невиновными, то в виновности остальных в приёме допинга, объективно, теперь уже нет сомнений.

Однако МОК пока отказывается допускать на игры 15 из 28 оправданных спортсменов, что, конечно, вызвало в российских соцсетях бурю негодования.

​

Валерий Савельев:

Международный олимпийский комитет и его глава Томас Бах крайне отрицательно отнеслись к решению суда.

Принято решение отказать.

Скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову, Сергея Чудинова, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву, конькобежцев Ольгу Фаткулину, Александру Румянцеву, Артема Кузнецова, саночников Татьяну Иванову, Альберта Демченко на Олимпиаду в Пхенчхане не пригласят, увы.



Что тут скажешь?

Могли бы и допустить.

Но нет, МОК настроен решительно и предельно серьезно.

Допинг должен быть искоренен, Россия должна ответить.



Строго.

Но насколько справедливо?

Павел Данилин:

Красавцы.

Арбитраж: Эти спортсмены невиновны.

МОК: да нам плевать, виновны они или нет. Они русские, и их вина уже в этом.

Какие редкостные мерзавцы и подонки.

Максим Соколов:

Вообще говоря, решение лозаннского арбитража было подарком для любого функционера, желающего как-то вывернуться из истории с Родченковыми и Макларенами. "Арбитраж свят для меня, я немею перед арбитражем".

Поскольку Бах ничего такого не сказал, а вместо того изъявил желание раскассировать zum Teufel арбитраж, принимающий неправильные решения, остается предположить что МОКовского начальника очень крепко и сильно держат за причинное место.

Эдуард Лимонов:

Глава МОК господин Бах заявил только что, что его организация приняла решение о недопущении на Зимние Олимпийские игры в Южной Корее 13 российских спортсменов и двух тренеров, между тем они были оправданы в эти дни спортивным арбитражным судом в Лозанне.



Конечно же, российские спортсмены и их болельщики, а это целая страна Россия, испустили вздох негодования. Многомесячная битва за достойное и полноценное участие в Олимпийских Играх в Южной Корее проиграна.



Те 169 спортсменов (168, минус Ольга Граф, она не поехала), которым на унизительных условиях, без флага и гимна, как военнопленным, разрешили поехать на ОИ в Южную Корею, не включают в себя наших лучших атлетов и потому рассчитывать на победные медали России не приходится.



Плохи, таким образом, наши дела в области зимнего спорта. Скрутили нас теми методами, к которым мы не были готовы.



Моё мнение такое. Удары по российскому спорту — это прямые выпады против президента страны. Поскольку всему миру известно сколько средств Россия вложила в Зимние Олимпийские Игры в Сочи и как мы, и президент России в первую очередь, гордился победами российских спортсменов в Сочи, вот по этим победам и ударили изначально.



Начавшись как удар по президенту, в конце концов у них получился неслабый удар по российскому спорту вообще и по престижу России. Нас представили как страну обманщиков.



То есть нам наносят теперь поражения не на полях сражений, под гром артиллерии, и разрывы авиационных бомб, а всеми правдами и неправдами, запретив нашим лучшим спортсменам появляться на спортивных соревнованиях, побеждают и унижают нас в спортивной борьбе. Хитроумными манёврами отстраняя наших спортсменов от соревнований.<...>



В современном мире, таким образом, военные баталии разворачиваются не на полях сражений а, как мы видим, в кабинетах, в том числе и медицинских, среди малопонятных фанатам спорта пробирок, анализов, проб, царапин на пробирках.

Алексей Осин:

Я обожаю этого стрелка из лука в собственный глаз!!))) А бутылки, которые можно открыть, проваленное следствие по российскому делу, проваленный допинг-контроль в Сочи не показывает необходимость реформы ВАДА...????? Эти стрючки нам еще имеют наглость рассказывать о независимых судах!!! Дайте им экскаватор, потому что лопатами им себя закапывать неудобно и долго!!!

Сергей Марков:

МОК открыл стену примирения. А сам МОК примириться с Россией не хочет. Нет. Продолжает войну против России. И отказался выполнять решения спортивного арбитража снявшего обвинения с российских спортсменов. Но МОК решил не допускать росиийских спортсменов все равно. Нехорошо это

Кирилл Шулика:

Вообще я лично другого решения и не ждал.

CAS постановил снять претензии к этим 15 атлетам по Сочи и, соответственно, оснований не пускать их на Олимпиаду нет. Если бы отбором занимался ОКР, у МОК не было бы оснований их банить. Но сейчас ОКР дисквалифицирован, что, кстати, не обжаловано, и Россия, как следствие, в Олимпиаде не участвует. Команду российских атлетов формирует МОК, его право включить туда 15 спортсменов по решению CAS, но это никак не обязанность. Отбор это вообще внутреннее дело МОК, могут ориентироваться хоть на цвет глаз и волос. Например, по Шипулину и Ану не было решений по дисквалификации, а в Корею они не едут.

Вина России тут большая... Доклад Макларена не обжалован. Более того, решение МОК по отстранению России тоже, флаг будет нейтральный и гимн олимпийский. Никто обжаловать это решение не мешал.

Что делать спортсменам? Можно попытаться оспорить решение МОК не приглашать их на Олимпиаду. Порядок у CAS ускоренный, успеют. Но по основаниям, которые изложены выше, это маловероятно.

МОК пытается сохранить лицо, это понятно. Сейчас под ударом все руководство организации. Про противостояния Баха и Паунда я уже писал. И для Баха будет просто приговором участие спорных по чистоте спортсменов в Олимпиаде в Корее. Сдается мне, что на летней Олимпиаде в Токио будет еще хуже.

Алексей Дурново:

Молящиеся на Йеллоустоун беснуются по поводу нового решения МОК и, разумеется, винят во всем вероломных англосаксов.

А я просто оставлю это здесь.

Президента CAS зовут Джон Коутс. Он из Австралии. Выражаясь "патриотическим" языком, он англосакс. Идем дальше. Глава МОК Томас Бах - немец, Валерий Фурнейрон, чья комиссия не пустила в Пхенчхан Ана и Шипулина - француженка, Денис Освальд, чья комиссия отбирала медали, - швейцарец. Григорий Родченков - россиянин. Выражаясь "патриотическим" языком, они не англосаксы.

Видимо, англосаксы это просто все те, кто принимает решения не в пользу России.

Между тем брендинговое агентство DDVB рассказало о создании специальной коллекции принтов для болельщиков сборной России.

Тимофей Шевяков:

"YOU KNOW OAR FLAG" это прямо отлично.

Вот как всегда - как прижмет, так выдают на-гора годноту, а не унылый ZASPORT.

Борис Цейтлин:

Вот эта тема с медведем - самая показательная. Это образ России из карикатур 19 века. Действительно, внешняя политика тогда была захватнической. Как и у других империй. Но теперь мы и сами рады прослыть дикарями. И это большое отличие...

Олимпийская тема вообще на первом месте. Патриарх Кирилл совершил молебен за российских спортсменов.

Илья Клишин:

Патриарх на литургии в Кремле помолился о российских спортсменах-олимпийцах.

То есть он предполагает, что Триединый, Предвечный и Всепромышляющий Бог будет болеть на олимпиаде в Корее за атлетов из конкретной страны и докинет им +100 xp или там буста какого-то?

Фёдор Крашенинников:

А также всем православным надо помнить, что те самые исторические Олимпийские игры были запрещены св.благоверным императорм Феодосием как греховные языческие игрища.

А по всей стране прошли митинги в поддержку олимпийцев. Хотя подчас это же были митинги в честь победы под Сталинградом... и не только.

Кирилл Шулика:

Вот нам рассказывают, что это Запад политизирует спорт. Скажите тогда, пожалуйста, в какой еще стране мира бюджетников выгоняют поддерживать спортсменов на политических митингах, на которых звучат политические же заявления?

Алексей Навальный:

Как Путин организует митинг за олимпийцев... ой то есть за Сталинград.. ой то есть за "Единую Россию"...

Владимир Милов:

Позорные сегодняшние "путинги". Насильно согнанные люди не знают зачем собрались, сбегают при первой же возможности. Естественно, любители пообсуждать "численность митингов Навального" обо всем этом - молчок (делайте выводы)





