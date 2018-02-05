МОК отказался пригласить в Пхёнчхан 15 россиян, оправданных арбитражем

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался пригласить на игры в Пхёнчхане 15 из 28 россиян, оправданных ранее решением спортивного арбитражного суда. На сайте организации сообщается, что речь идет о 13 атлетах и двух тренерах – Альберте Демченко и Сергее Чудинове.

В МОК заявили, что после проверки в отношении спортсменов возникли подозрения в применении запрещенных препаратов. Комиссия Дениса Освальда, занимавшая перепроверкой допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, не нашла достаточно доказательств вины россиян, так как ей не предоставили необходимые материалы, пояснили в комитете.

Накануне глава МОК Томас Бах выразил сожаление в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о реабилитации и допуске на Олимпиаду 28 российских атлетов, назвав его неожиданным. Он также отметил, что отсутствие штрафных мер со стороны спортивного арбитража не означает, что тот или иной спортсмен вправе быть приглашенным на Олимпиаду.

Ранее о намерении обжаловать решение суда в Лозанне заявили во Всемирном антидопинговом агентстве.