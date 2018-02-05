За 2017 год в РФ выросло число случаев ограничения свободы интернета

В России за минувший год зафиксировано более ста тысяч фактов ограничения свободы интернета. Об этом говорится в докладе, подготовленном Международной правозащитной организацией "Агора".

Авторы исследования пришли к выводу, что в среднем каждый день в рунете блокировались 244 страницы, а каждые 6 дней пользователи сталкивались с угрозами или подвергались нападению. "Агора" отмечает, что по сравнению с 2016 годом число нападений заметно выросло – зафиксировано 67 таких случаев.

Также каждые 8 дней российские суды выносили приговоры с реальным лишением свободы, подчеркнули в "Агоре". По данным правозащитников, таких судебных решений было 43. Авторы доклада отмечают, что общее число ограничений свободы интернета значительно увеличилось в ряде российских регионов, включая Дагестан, Ростовскую область, Карелию, ряд областей в Сибири, а также аннексированный Крым.

Доклад "Свобода интернета 2017: ползучая криминализация" завершает первое десятилетие мониторинга свободы интернета в России. За этот период правозащитники зафиксировали пять убийств интернет-активистов, блогеров и сетевых журналистов и почти полторы тысячи случаев уголовного преследования за онлайн-активность.