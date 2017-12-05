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Человек имеет право

Ничего личного. Эфир в 21:05

А знаете ли вы, что вас могут продать или подарить? Точнее информацию о вас, ваши персональные данные. Они давно стали товаром. Но если несколько десятков лет назад в России информация о ваших доходах, образе жизни или месте жительства интересовала в основном спецслужбы, то теперь за нее готовы платить и вполне уважаемые компании.

Возможно ли сохранить приватность в современном мире? Защитит ли закон ваши персональные данные и что делать, если произошла утечка? Спросим у гостей сегодняшней программы Сергея Крылова и Сергея Гребенникова.

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Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

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