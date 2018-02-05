Госдепартамент: США выполнили обязательства по СНВ

Соединенные Штаты выполнили обязательства по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт. Согласно имеющимся договоренностям, США и Россия в течение ближайшего месяца обменяются данными о своих ядерных потенциалах.

Нойерт отмечает, что к августу 2017 года Вашингтон провел необходимое сокращение ядерных вооружений и надеется, что Москва подтвердит выполнение своих обязательств.

Выполнение нового договора СНВ укрепляет безопасность Соединенных Штатов и союзников и делает стратегические отношения между США и Россией более стабильными, прозрачными и предсказуемыми, отмечается в заявлении.

По информации Госдепартамента, на 1 сентября 2017 года у Вашингтона было 1393 ядерных боеголовок, 660 носителей и 800 пусковых установок. Россия располагает 1561 ядерной боеголовкой, 501 носителем и 790 пусковыми установками.

Срок действия очередного договора СНВ истекает в 2021 году. По инициативе одной из сторон соглашение может быть продлено еще на пять лет, то есть до 2026 года. По договору, Россия и США обмениваются данными о стратегических ядерных потенциалах дважды в год.

2 февраля США приняли новую ядерную доктрину. В ней отмечается, что Вашингтон не исключает наращивания ядерного потенциала, опасаясь возможного "первого удара" со стороны Москвы.