После обысков задержан и.о. главы правительства Дагестана Гамидов

Временно исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, двое его заместителей и бывший министр образования республики Шахабас Шахов задержаны по делу о хищениях. Об этом в понедельник сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве уточнили, что чиновников проверяют на причастность к похищению средств, выделенных из бюджета на реализацию социальных программ в республике.

Ранее в понедельник у Гамидова, а также заместителя министра по земельным и имущественным отношениям Шамиля Исаева и министра экономики и территориального развития Раюдина Юсуфова прошли обыски. В доме премьер-министра нашли золотой пистолет и еще несколько единиц стрелкового оружия, уточнили в Следственном комитете.

Источники РБК сообщали, что действия силовых структур являются частью масштабной программы по борьбе с коррупцией в Дагестане.